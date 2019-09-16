- Богдан решил подсидеть Кличко: станет ли он мэром столицы?!20:28
- В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО20:01
- Власть хочет устроить у Кличко тотальную проверку19:40
- Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе19:01
- «Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий18:43
- Если Зеленский уступит Путину с "формулой Штайнмайера", Украине грозит только один сценарий - Сазонов 18:23
- «Крым вернется в состав Украины»: Волкер рассказал о возвращении полуострова18:09
- Зеленский назвал свои первые шаги к миру на Донбассе17:48
- Позволит ли закон об импичменте увольнять президента?17:20
- Банкнота в 1000 гривен и отказ от копеек. Когда и зачем?17:00
Обследования, осмотры и внезапные проверки: в Украине появится ЖКХ-инспекция
В Украине может появиться государственная жилищно-коммунальная инспекция, которая будет контролировать и поставщиков коммунальных услуг, и потребителей.
Об этом стало известно из проекта закона, который вынесло на обсуждение Министерство регионального развития, строительства и ЖКУ, передает «Сегодня».
Уточняется, что главная цель законопроекта – установка на законодательном уровне механизма госконтроля в сфере ЖКХ, обеспечение защиты прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг, определение органов, которым будут предоставлены полномочия по осуществлению мероприятий государственного контроля.
В правительстве сообщают – сейчас вопрос о контроле актуален как никогда, ведь в условиях децентрализации устанавливать тарифы на услуги ЖКХ могут органы местного самоуправления. А проверить, обоснованно ли установили тарифы – некому.
«Как показывает практика, отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКУ приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установление тарифов с нарушением требований законодательства, в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе», – говорится в пояснительной записке.
В министерстве добавляют, что большинство предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, являются коммунальными, а тарифы для них устанавливают органы местного самоуправления, то есть, они сами же и должны контролировать свои действия, что сложно назвать эффективным механизмом.
Для этого хотят создать центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять государственную политику по контролю через центральный аппарат и территориальные структуры.
Инспекции смогут контролировать все ЖКХ сферы, начиная с тепло- и водоснабжения и заканчивая обращением с отходами и контролем за захоронениями.
Инспекции смогут проверить качество питьевой воды, правильно ли подключили или отключили абонента к сети водоснабжения и водоотведения, вывозят ли и утилизируют ли мусор согласно нормам, сообщают ли компании о смене своих тарифов и так далее.
По словам адвоката, советника юридической компании RIYAKO&PARTNERS Алексея Панова, инспекция будет осуществлять свою деятельность путем проведения плановых и внеплановых мероприятий – обследований, проверок, осмотров и т.д.
На создание инспекций хотят выделить около 30 млн грн, из которых 26 млн пойдет на оплату труда работникам. Такие цифры планируют заложить в бюджет Украины на 2020 г.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, обследование, ЖКХ, проверки, инспекция
- Жители Донецка должны коммунальщикам более 500 миллионов гривен
- «Коммунальные платежи на колесах». В ОРДО нашли способ «борьбы» с долгами за комуслуги
- Жизнь без "аварийки". Дружковка задыхается от дыма и нечистот
- Донецкий водоканал отключает предприятия
- В Крыму на крыше многоэтажного дома прогремел взрыв
- Представитель ООН: связывать выплату пенсии с регистрацией и проводить проверки переселенцев — это нарушение
- Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе19:01
- «Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий18:43
- Глава Минобороны и начальник Генштаба посетили линию фронта16:37
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва15:20
- Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России15:00
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые 12:06
- Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»11:32
- Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»10:30
- Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые09:53
- Богдан решил подсидеть Кличко: станет ли он мэром столицы?!20:28
- В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО20:01
- Власть хочет устроить у Кличко тотальную проверку19:40
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе19:01
- «Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий18:43
- Если Зеленский уступит Путину с "формулой Штайнмайера", Украине грозит только один сценарий - Сазонов 18:23
- «Крым вернется в состав Украины»: Волкер рассказал о возвращении полуострова18:09
- Зеленский назвал свои первые шаги к миру на Донбассе17:48
- Позволит ли закон об импичменте увольнять президента?17:20
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Украину атакуют четыре штамма гриппа, корь и дифтерия16:02
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов