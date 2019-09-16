Обследования, осмотры и внезапные проверки: в Украине появится ЖКХ-инспекция

16.09.2019 12:20

В Украине может появиться государственная жилищно-коммунальная инспекция, которая будет контролировать и поставщиков коммунальных услуг, и потребителей.

Об этом стало известно из проекта закона, который вынесло на обсуждение Министерство регионального развития, строительства и ЖКУ, передает «Сегодня».

Уточняется, что главная цель законопроекта – установка на законодательном уровне механизма госконтроля в сфере ЖКХ, обеспечение защиты прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг, определение органов, которым будут предоставлены полномочия по осуществлению мероприятий государственного контроля.

В правительстве сообщают – сейчас вопрос о контроле актуален как никогда, ведь в условиях децентрализации устанавливать тарифы на услуги ЖКХ могут органы местного самоуправления. А проверить, обоснованно ли установили тарифы – некому.

«Как показывает практика, отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКУ приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установление тарифов с нарушением требований законодательства, в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе», – говорится в пояснительной записке.

В министерстве добавляют, что большинство предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, являются коммунальными, а тарифы для них устанавливают органы местного самоуправления, то есть, они сами же и должны контролировать свои действия, что сложно назвать эффективным механизмом.

Для этого хотят создать центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять государственную политику по контролю через центральный аппарат и территориальные структуры.

Инспекции смогут контролировать все ЖКХ сферы, начиная с тепло- и водоснабжения и заканчивая обращением с отходами и контролем за захоронениями.

Инспекции смогут проверить качество питьевой воды, правильно ли подключили или отключили абонента к сети водоснабжения и водоотведения, вывозят ли и утилизируют ли мусор согласно нормам, сообщают ли компании о смене своих тарифов и так далее.

По словам адвоката, советника юридической компании RIYAKO&PARTNERS Алексея Панова, инспекция будет осуществлять свою деятельность путем проведения плановых и внеплановых мероприятий – обследований, проверок, осмотров и т.д.

На создание инспекций хотят выделить около 30 млн грн, из которых 26 млн пойдет на оплату труда работникам. Такие цифры планируют заложить в бюджет Украины на 2020 г.

Источник: https://mrpl.city