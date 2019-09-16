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Пока два вывода: Сенцов рассказал, как изменилась Украина за время его отсутствия
16 сентября бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил в Facebook, что за последние пять лет в Украине произошло не много изменений, передает Гордон.
"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014 года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два: изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми", – написал он.
Сенцов подчеркнул, что такая ситуация его "печалит".
"Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть [президент РФ Владимир] Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!" – добавил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Олег Сенцов
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