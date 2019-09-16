Разумков рассказал о планах ВР на этой неделе

16.09.2019 13:40

Депутаты ВР на текущей неделе намерены сфокусироваться на рассмотрении законопроектов во втором чтении.

Как передает replyua.net, об этом сообщил на заседании согласительного совета ВР спикер высшего законодательного органа страны Дмитрий Разумков. «На эту неделю у нас запланировано 39 вопросов, в том числе, 24 законопроекта, которые требуют подготовки для рассмотрения во втором чтении, два законопроекта по поводу ратификаций международных договоров», – сказал Разумков. К тому же, спикер Рады добавил, что парламенту уже предложили дополнительно включить в повестку дня сессии 24 законопроекта



«Особое внимание требуют проекты законов, которые предусмотрены к рассмотрению во втором чтении. Как раз на них будет основной упор на этой неделе, поскольку эти законопроекты требуют больше времени для их подготовки, а тщательная работа комитетов с предложениями народных депутатов непосредственно повлияет на качество этих законов», – продолжил Разумков.



По словам спикера, «по состоянию на 13 сентября ожидают рассмотрения в комитетах 444 законодательные инициативы».