«Резиновые сапоги и куртки не помешают»: Синоптики огорчили прогнозом на эту неделю

16.09.2019 11:17

В понедельник в Украине сохранится довольно комфортная погода, однако уже с 17 сентября в большинстве регионов резко похолодает и начнутся дожди.

Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре предупредили, что 17 сентября, во вторник, в страну зайдет холодный атмосферный фронт, небо затянет тяжелыми тучами, везде начнутся дожди. Только в юго-восточных областях будет сохраняться сухая погода и температура до +24 градусов. В остальных регионах синоптики прогнозируют всего 17-19 градусов и осадки.



18 сентября, в среду, похолодание продолжится, и столбик термометра опустится еще на пару градусов. Холодный атмосферный фронт доберется до юго-восточных областей. Синоптики прогнозируют всего 13-17 градусов тепла в этот день.



19 сентября придется доставать теплые куртки. В среднем температура воздуха днем не превысит +14-15 градусов, местами всего +11 градусов. На юге будет чуть теплее, до +17-19 градусов со знаком плюс. Дождливо на большей части Украины. Напомним, что ранее синоптики дали обнадеживающий прогноз на октябрь.