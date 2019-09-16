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Украинских пенсионеров ждет еще одна надбавка к выплатам до конца года
16.09.2019 13:20
Пенсионный фонд Украины планирует в декабре 2019 года выплатить надбавку украинским пенсионерам.
По данным ПФУ, минимальная прибавка составит 74 гривны, максимальная в зависимости от стажа — 740 гривен.
Также в ведомстве сообщают, что такие изменения связаны с плановым поднятием минимальной пенсии, которая к концу 2020 года по задумке Кабмина должна достигнуть 1800 гривен.
Стоит отметить, что пока неизвестны точные цифры надбавки, их размер будет известен после принятия государственного бюджета на 2020 год.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пенсионер, выплата, надбавка
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