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В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО

16.09.2019 20:01
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Кремль остается приверженным Минским соглашениям, несмотря на желание главарей ОРДЛО войти в состав РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Россия связывает политику по Донбассу с реализацией Минских соглашений. Захарова добавила:

«Это направление связано с воплощением в жизнь минских договоренностей, где все четко расставлено по своим местам».

По ее словам, большое количество заявлений со стороны главарей «ЛДНР» о намерениях присоединиться к России якобы, связано с «агрессивными заявлениями Киева».

Источник: https://donpress.com 

 


Теги: Донбасс, МИД, Пушилин, ОРДЛО
 
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