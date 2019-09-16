Власть хочет устроить у Кличко тотальную проверку

16.09.2019 19:40

Как информирует replyua.net, судя по активности нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко, он все-таки намерен поменять депутатский мандат на кресло мэра Киева. Уж слишком усердно он комментирует события, происходящие в Киеве, и критикует действующего мэра Виталия Кличко.



Так Александр Ткаченко обратился к Кабмину Алексея Гончарука с просьбой провести тщательную проверку использования финансов госбюджета киевской властью. Ткаченко поясняет, что такой аудит деятельности Кличко должен был состояться еще несколько месяцев назад, но правительство Гройсмана этот процесс заморозило. Теперь же, уверен Ткаченко, виновные в расхищении денег налогоплательщиков должны быть наказаны.



Нардеп считает, что больше всего злоупотреблений бюджетом могло быть в департаментах и коммунальных предприятиях. Ткаченко добавил, что после аудита должна быть проведена полная перезагрузка киевской власти. Именно поэтому президентская фракция будет выходить с инициативой принятия нового закона о Столице, после принятия нового закона должны быть проведены перевыборы Киевсовета и перевыборы киевского городского головы. Читайте также – Богдан заявил, что в борьбе с коррупцией за журналистку тоже возьмутся.