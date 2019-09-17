Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе

17.09.2019 22:05

В вопросе организации местных выборов на оккупированной территории Донбасса, которые предлагается провести по так называемой "формуле Штайнмайера", международные партнеры Киева способны слышать сильные и здоровые аргументы украинской стороны. Об этом заявил первый замдиректора Центра «Новая Европа» Сергей СолодкийЮ пишут Донецкие новости.

«Сейчас, к сожалению, мы только можем догадываться о сути самой "формулы Штайнмайера". Но, очевидно, что в Украине она вызывает жесткое неприятие. Возможно, дело и в недоверии к самому Штайнмайеру, которого воспринимали как пророссийского политика. Несомненно, в Украине – против односторонних уступок, которые могут быть предусмотрены этой формулой. К этому моменту Украина сделала уже немало шагов, которые показывают настроенность на мирное урегулирование. При этом Россия продолжает говорить только языком ультиматумов и оружия», – говорит политический эксперт.

По его мнению, об этом нужно постоянно напоминать партнерам на Западе. «После того, как на Донбассе мы увидим стабильное перемирие, можно начинать говорить о формулах. Лучше, чтобы это был новый документ – без негативного шлейфа прошлого. Сколько должно пройти времени до проведения местных выборов? От участников переговоров можно услышать о двух месяцах от установленного перемирия. Наше исследование показывает, что нужно хотя бы два года, иначе остается высокой угроза возобновления вооруженного конфликта. Поэтому здесь лучше отталкиваться в первую очередь не от сроков, а от конкретных индикаторов подготовки выборов», – подчеркнул политолог.

Если украинская власть подчеркивает, что она выполняет решения, которые были достигнуты их предшественниками, здесь эксперт не усматривает какие-то риски. «Позиция предыдущей власти как раз и предусматривала, что нужно сначала добиться режима тишины на линии фронта, а только потом можем говорить о политической части», – говорит Сергей Солодкий.

«Если Россия настаивает на том, что нужно перевернуть процесс урегулирования, тут, конечно, возникает много вопросов», – подытожил первый замдиректора центра «Новая Европа».