Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Единственная фракция, в которой положительный баланс – «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%, в «ЕС» - минус 44%

17.09.2019 21:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Единственная фракция, в которой положительный баланс – «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%, в «ЕС» - минус 44%

Как передает replyua.net, деятельность Владимира Зеленского поддерживают – 79%, монобильшинство – 51,8%, партию «Слугу народа» – 50,3%. Единственная фракция, в которой положительный баланс – это «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%. В «Европейской Солидарности» - минус 44%. Такие цифры говорят о том, что у Зеленского и его команды очень хорошие шансы и дальше проводить свою политику, не оглядываясь на проседающий рейтинг. С таким гандикапом нет оснований для волнения.

57,2% респондентов уверены, что движемся в правильном направлении. 62,1% верят, что власть вскоре всем сделает хорошо. Это исследование Центра Разумкова. По мнению блогер и телеведущей Марины Данилюк-Ярмолевой, это исследование охотно используют для новых голосований, и для «минских качелей».

Марины Данилюк-Ярмолева отмечает, интересно, что к СМИ Украины, которых хотят обложить пресс-картами, доверие 19,4%. Так что не надо про то, что не доверяют и «народ требует перезагрузки».



Теги: Донбасс, рейтинг, Слуга народа, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх