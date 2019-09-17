Единственная фракция, в которой положительный баланс – «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%, в «ЕС» - минус 44%

17.09.2019 21:40

Как передает replyua.net, деятельность Владимира Зеленского поддерживают – 79%, монобильшинство – 51,8%, партию «Слугу народа» – 50,3%. Единственная фракция, в которой положительный баланс – это «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%. В «Европейской Солидарности» - минус 44%. Такие цифры говорят о том, что у Зеленского и его команды очень хорошие шансы и дальше проводить свою политику, не оглядываясь на проседающий рейтинг. С таким гандикапом нет оснований для волнения.

57,2% респондентов уверены, что движемся в правильном направлении. 62,1% верят, что власть вскоре всем сделает хорошо. Это исследование Центра Разумкова. По мнению блогер и телеведущей Марины Данилюк-Ярмолевой, это исследование охотно используют для новых голосований, и для «минских качелей».

Марины Данилюк-Ярмолева отмечает, интересно, что к СМИ Украины, которых хотят обложить пресс-картами, доверие 19,4%. Так что не надо про то, что не доверяют и «народ требует перезагрузки».