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Гороскоп на 17 сентября: разочарования у Весов и старые проблемы у Дев
В этот период у многих могут наступить разногласия. Хотите знать, что вас ждет 17 сентября?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут проблемы, кому нужно держать себя в руках, а кто должен перестать себя накручивать.
Овен
Вам будет непросто, так как вокруг то и дело будут возникать проблемы. Разногласия с руководством, неправильно поставленные задачи, недосказанности и недопонимания - все это навалится тяжелым грузом. И раздавит вас, если вы его не отпустите.
Телец
Люди, которые уже вмешивались в ваши дела, снова дадут о себе знать. Вам придется перетерпеть неприятные разговоры, но лучше держать себя в руках и не взрываться. Скандал не поможет ничего решить, не провоцируйте его и поберегите свои нервы.
Близнецы
Для Близнецов это время будет наполнено внутренними конфликтами и переживаниями. Вам нужно научиться находить гармонию в этом состоянии, только так вы сможете наконец перестать себя накручивать и постоянно волноваться.
Рак
Знакомства будут полезными, если вы покажете себя с лучшей стороны. Больше интересуйтесь делами своих близких, им нужно ваше внимание. Сейчас родным может показаться, что работа для вас на первом месте. Покажите им, что они ошибаются.
Лев
У вас наступает время гармонии и умиротворения. Вы наконец нащупаете свою дорогу, поэтому сможете добиться порядка как внутри себя, так и снаружи. В любовных отношениях все будет гладко и тихо, наслаждайтесь этим моментом.
Дева
Перестаньте думать о старых проблемах. Прошлое уже не вернешь, оно только держит вас и не дает идти вперед. Вы прошлый и вы нынешний - это два совершенно разных человека. Примите это в себе и не ругайте себя по мелочам.
Весы
Для вас день будет хорошим, если вы не будете планировать ничего особенного. Тех же представителей знака, которые будут много ждать, настигнут разочарования. Займитесь делами, которые не будут вызывать у вас сильного азарта.
Скорпион
Этот день принесет вам важные встречи. Будьте готовы к тому, что вам придется производить впечатление на влиятельных людей. Не будьте слишком прямолинейны, иногда лучше промолчать или уступить, чтобы позже доказать свою правоту эффективнее.
Стрелец
Анализируйте все происходящее, сейчас вас могут попытаться обмануть. Не упускайте из виду никакие мелочи, иначе можете запросто остаться в дураках. Внимание, внимание и еще раз внимание - это самое главное в этот период.
Козерог
Вы доведете до конца старые дела и сможете заняться домашними заботами. Рутинные занятия будут приносить вам большее удовольствие, чем рабочие задачи. Поэтому поскорее завершите все карьерные вопросы и займитесь уборкой и готовкой.
Водолей
Для представителей этого знака день будет не самым приятным. Но полученный опыт станет очень важной опорой в будущем, поэтому цените его и старайтесь изучить как можно больше. Не бойтесь рисковать, сейчас результат стоит потраченных сил.
Рыбы
Ваше настроение будет на высоте весь день. Больших радостей не предвидится, а вот маленьких будет очень много, важно только обращать на них внимание. Вы даже можете получить неожиданную прибыль, если вовремя поймаете свой момент.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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