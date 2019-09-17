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Эзотерики составили список вещей, которые запрещено фотографировать
Эзотерики считают, что некоторые вещи нельзя фотографировать, чтобы не столкнуться с неприятностями.
1. Спящие люди.
Особенно часто спящих ребят фотографируют родители, но этим безобидным действием можно навредить малышу.
Фотографируя спящего человека, вы приоткрываете дверцу в потусторонний мир, в результате чего в будущем спящего могут преследовать различные видения.
2. Собственное отражение в зеркале.
Мода на селфи привела к тому, что почти все люди хотя бы раз фотографировали свое отражение, но и это грубая ошибка!
Зеркало с давних времен считалось мистическим предметом, одни верили, что это портал в другие миры, другие утверждали, что зеркало способно накапливать негативную энергетику… Сегодня эзотерики предупреждают, что любители селфи рискуют растревожить духов, которые потом будут мешать им спать.
3. Мертвые люди.
С фотокамерой в принципе на похороны ходить не стоит, но если вы решили поснимать скорбное событие, будьте готовы к последствиям. Дело в том, что душа не сразу уходит мир мертвых, и если она пропадет в объектив камеры, то навсегда останется в теле, не найдя успокоения.
4. Место катастроф и разрушенные дома.
Не рекомендуется фотографировать места, где случилось несчастье, ведь в ваш кадр могут попасть участки скопления негативной энергетики. Есть вероятность, что негатив, попавший в ваш объектив, останется с вами надолго.
Источник: from-ua
Теги: Украина, Донбасс, фотография, список, эзотерика, фотограф, вещи
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