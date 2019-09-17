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На всю жизнь: знаки Зодиака, которых интересуют лишь серьезные отношения
Не все люди любят короткие романы и ни к чему не обязывающий флирт.
Есть знаки Зодиака, которым нужна эмоциональная привязанность, близость и взаимопонимание. Кто же они? Сообщает from-ua.
Вот четыре знака Зодиака, которым не стоит предлагать кратковременные отношения:
1. Рак
Представители этого знака сентиментальны и романтичны. Они нацелены на серьёзные глубокие отношения с партнёром. Если вас интересует Рак, будьте готовы к тому, что это надолго. Отношения с ним будут надёжными, доверительными и прочными. Он захочет узнать о вас всё, прежде чем перейти к следующему шагу.
2. Скорпион
Скорпион предпочитает строить длительные отношения. Это относится не только к любви, но и дружбе. Самое главное, чтобы Скорпион получил полную информацию о человеке и тщательно её изучил. Он также может быть чрезвычайно ревнив, полагая, что его вторая половинка должна принадлежать только ему.
3. Водолей
Водолей – мыслители, которым нравится быть одному. Представители этого знака долго будут сидеть и анализировать все плюсы и минусы человеческих отношений, прежде чем идти на первое свидание. Но если они решатся, то эти отношения должны быть прочными и серьёзными.
4. Рыбы
Наверное, это – самый чувствительный знак из всех. Рыбы жаждут сильной эмоциональной связи с партнёром. Это означает, что им нужно время, чтобы хорошо узнать человека. После этого они должны к нему привыкнуть. Именно это позволит Рыбам понять, можно ли его впускать в свою жизнь или нет. Кратковременные и безрассудные связи Рыб совсем не интересуют.
Теги: Украина, Донбасс, рак, рыба, отношения, знаки Зодиака, флирт, скорпион
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