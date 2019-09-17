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- Пенсионный фонд в смартфоне: в Украине тестируют новый сервис12:29
Пенсионный фонд в смартфоне: в Украине тестируют новый сервис
Пенсионный фонд Украины (ПФУ),утвердивший ранее показатель средней заработной платы для вычисления пенсий, запустил в тестовом режиме новый электронный сервис – мобильное приложение "Пенсионный фонд", информирует пресс-служба ПФУ.
"Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионный фондом", – говорится в сообщении, передает segodnya.
По данным пресс-службы, мобильное приложение обеспечивает:
пользование электронными услугами фонда с мобильных устройств;
доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая находится в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже;
защиту прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов;
доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела;
оперативный доступ к электронному реестру листков нетрудоспособности;
повышение качества предоставления услуг.
В ПФУ добавили, что в ближайшее время появятся другие возможности, в частности предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в "один клик" (е-пенсия) и запись на прием в отделы обслуживания.
Теги: Украина, Донбасс, информация, тест, смартфон, пенсионный фонд, сервис
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