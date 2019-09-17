Приметы на 17 сентября: что нельзя делать

17.09.2019 10:32

17 сентября в православной церкви совершается празднование в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Оно установлено в память святого пророка Моисея, увидевшего Купину - терновый куст, охваченный пламенем, который чудом не сгорел, пишут Подробности.

Это видение восприняли как знак спасения человеческого рода Сыном Божиим, родившимся от Девы Марии и цело сохранившим ее приснодевство.

Еще в этот день вспоминают священномученика Вавила, епископа великой Антиохии, а с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и мать их Христодулу. Все они приняли мученическую кончину при императоре Декии (годы правления – 249-251).

Традиции 17 сентября

В народном календаре эта дата получила такие названия:

Неопалимая Купина;

Громница;

Луков день;

Вавила;

праздник острых вил.

Жизнь земледельцев в этот день шла своим чередом: начиналась уборка лука на огородах. Отсюда и название – Луков день.

"Неопалимой Купине" народное сознание приписывало роль распорядительницы стихии огня. Ее считали охранительницей от молний и пожаров. У святого образа крестьяне молились о защите жилища и скота от всякого огня, а если случался пожар, то икону носили вокруг горящих строений. В народе верили, что "матушка Неопалимая Купина" не только защищает от огня, но, как и пророк Илия, может наслать гром и молнии, камни и огонь с неба.

Чтобы уберечь своё жилище от пожаров и молнии, а себя и близких от всяких болезней, 17 сентября заказывали в церкви молебен.

Не стоит в этот день ссориться, начинать важные дела и смотреть на огонь.

Приметы на 17 сентября

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.

Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.

Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.

После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.

Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.

Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.

Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он исполнится в течение 20 дней.