«Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера

17.09.2019 15:04

Известный политолог Дмитрий Корнейчук считает, что режиссеру Олегу Сенцову в российской тюрьме промыли мозги, и теперь он будет исполнять роль Савченко-2. Как сообщает replyua.net, на своей странице в Facebook политолог отметил, что в последнее время на странице Сенцова в Facebook появились посты о том, что пока его не было в Украине, в стране ничего не изменилось.

«Как и ожидалось, Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2. Сенцов уже начал писать проникновенные посты в ФБ о том, что в стране за пять лет нет особых изменений. Интересно, где по задумке «кукловодов» из Кремля должен «всплыть» Сенцов: у Порошенко, Зеленского или со своим проектом очередного «нового лица»?», - интересуется Корнейчук. Пользователи прокомментировали его пост.

«Будем внимательно посмотреть... В любом случае, Сенцов все-таки интеллектуал, творческая личность, в отличие от грубой и недалекой простачки Савченко. Они как лайковый сапог рядом с кирзовым», - написал один из подписчиков. При этом Корнейчук ответил, что Савченко была пробным блином. Напомним, что Сенцов вернулся в Украину 7 сентября благодаря обмену пленных в формате «35 на 35». В российской тюрьме режиссер отбывал длительный срок за подготовку организации терактов в Крыму.