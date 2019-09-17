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«Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера
Известный политолог Дмитрий Корнейчук считает, что режиссеру Олегу Сенцову в российской тюрьме промыли мозги, и теперь он будет исполнять роль Савченко-2. Как сообщает replyua.net, на своей странице в Facebook политолог отметил, что в последнее время на странице Сенцова в Facebook появились посты о том, что пока его не было в Украине, в стране ничего не изменилось.
«Как и ожидалось, Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2. Сенцов уже начал писать проникновенные посты в ФБ о том, что в стране за пять лет нет особых изменений. Интересно, где по задумке «кукловодов» из Кремля должен «всплыть» Сенцов: у Порошенко, Зеленского или со своим проектом очередного «нового лица»?», - интересуется Корнейчук. Пользователи прокомментировали его пост.
«Будем внимательно посмотреть... В любом случае, Сенцов все-таки интеллектуал, творческая личность, в отличие от грубой и недалекой простачки Савченко. Они как лайковый сапог рядом с кирзовым», - написал один из подписчиков. При этом Корнейчук ответил, что Савченко была пробным блином. Напомним, что Сенцов вернулся в Украину 7 сентября благодаря обмену пленных в формате «35 на 35». В российской тюрьме режиссер отбывал длительный срок за подготовку организации терактов в Крыму.
Теги: Донбасс, тюрьма, Надежда Савченко, Олег Сенцов
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