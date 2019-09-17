Соня Кошкина: "Доброе гре**ное утро. Это реальность, в которой мы живем"

17.09.2019 13:49

Около сотни попавших под люстрацию прокуроров высшего звена могут быть возобновлены в должностях согласно решению Окружного административного суда столицы.

Об этом сообщила известная украинская журналистка Соня Кошкина и опубликовала ссылку на данные источника LB.ua в судебной системе, передает Диалог.UA.

Она сообщает, что их не только возобновят в должностях, но и выплатят заработную плату за время вынужденного прогула. "Покращення, которое уже сегодня. Их не просто возобновят в должностях, но и выплатят зп за время «вынужденного прогула». В том числе двум замам главы ГПУ времен Януковича. Доброе гребаное утро. Это реальность, в которой мы живем", - с возмущением написала она в своем телеграм-канале. Среди тех, кого тут планируют возобновить в должностях, два зама главы ГПУ времен Януковича: Юрий Демин и Михаил Гаврилюк.