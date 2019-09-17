Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Соня Кошкина: "Доброе гре**ное утро. Это реальность, в которой мы живем"

17.09.2019 13:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Соня Кошкина: "Доброе гре**ное утро. Это реальность, в которой мы живем"

Около сотни попавших под люстрацию прокуроров высшего звена могут быть возобновлены в должностях согласно решению Окружного административного суда столицы.

Об этом сообщила известная украинская журналистка Соня Кошкина и опубликовала ссылку на данные источника LB.ua в судебной системе, передает Диалог.UA.

Она сообщает, что их не только возобновят в должностях, но и выплатят заработную плату за время вынужденного прогула. "Покращення, которое уже сегодня. Их не просто возобновят в должностях, но и выплатят зп за время «вынужденного прогула». В том числе двум замам главы ГПУ времен Януковича. Доброе гребаное утро. Это реальность, в которой мы живем", - с возмущением написала она в своем телеграм-канале. Среди тех, кого тут планируют возобновить в должностях, два зама главы ГПУ времен Януковича: Юрий Демин и Михаил Гаврилюк.



Теги: Донбасс, Киев, суд, зарплата, прокурор, выплата, прогул, Янукович, должность, люстрация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх