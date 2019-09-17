Стала известна возможная дата встречи Зеленского и Путина

17.09.2019 10:41

В России считают, что если в сентябре Москве и Киеву удастся согласовать сроки разведения войск, а также утвердить и подписать единую редакцию "плана Штайнмайера" по урегулирования конфликта на Донбассе, то в октябре очень вероятна встреча президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

Об этом сообщают российские СМИ, передает segodnya.

Отмечается, что на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 сентября в Минске будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера".

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре – на саммите в "нормандском формате", приблизится к 100%", – пишут росСМИ.

Кремль ожидает разведения сил и средств сторон в Петровском и Золотом, в Минске должны определить и назвать точные даты начала разведения.

Также в Москве хотят утверждения общей редакции "формулы Штайнмайера", предполагающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

В то же время отмечается, что "формулы Штайнмайера" не существует в едином для всех, документальном, скрепленном подписями варианте, что не раз приводило к разным трактовкам.

По информации источников, компромиссное решение уже появилось, его должны оформить в виде документа, Минская контактная группа должна подписать его.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что навстрече в "нормандском формате" намерен добиться решения окончательного обмена пленными, разведения войск по всей линии фронта и вывода оккупационных сил с Донбасса.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера", как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР.