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Стала известна возможная дата встречи Зеленского и Путина
В России считают, что если в сентябре Москве и Киеву удастся согласовать сроки разведения войск, а также утвердить и подписать единую редакцию "плана Штайнмайера" по урегулирования конфликта на Донбассе, то в октябре очень вероятна встреча президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.
Об этом сообщают российские СМИ, передает segodnya.
Отмечается, что на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 сентября в Минске будут согласованы сроки разведения сил конфликтующих сторон, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера".
"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре – на саммите в "нормандском формате", приблизится к 100%", – пишут росСМИ.
Кремль ожидает разведения сил и средств сторон в Петровском и Золотом, в Минске должны определить и назвать точные даты начала разведения.
Также в Москве хотят утверждения общей редакции "формулы Штайнмайера", предполагающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.
В то же время отмечается, что "формулы Штайнмайера" не существует в едином для всех, документальном, скрепленном подписями варианте, что не раз приводило к разным трактовкам.
По информации источников, компромиссное решение уже появилось, его должны оформить в виде документа, Минская контактная группа должна подписать его.
Напомним, Зеленский ранее заявил, что навстрече в "нормандском формате" намерен добиться решения окончательного обмена пленными, разведения войск по всей линии фронта и вывода оккупационных сил с Донбасса.
Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера", как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, Путин, СМИ, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, нормандский формат, Зеленский
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