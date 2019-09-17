Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Нацбанке рассказали как отличить фальшивые банкноты 500 гривен. ВИДЕО

17.09.2019 09:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Нацбанке рассказали как отличить фальшивые банкноты 500 гривен. ВИДЕО

Национальный банк Украины предупредил, что в Украине появились фальшивые 500-гривневые купюры и дал разъяснение, как отличить подделку.

Об этом представители Национального банка рассказали на сайте НБУ в Youtube, передает donpress.

По данным НБУ, поддельные банкноты обнаружили в кассах торговых сетей и АЗС в Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Черкасской областях. В купюрах подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.

«Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования», —

В Нацбанке добавили, что эти купюры отличить от настоящих можно даже на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Также у фальшивок менее четкие изображения, поскольку они изготовлены при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты. Кроме того подделку можно отличить при взгляде под углом.



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, банк, подделка, АЗС, фальшивка, банкнота, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх