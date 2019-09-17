«Выпадет мокрый снег»: синоптики удивили неожиданным прогнозом

17.09.2019 19:58

В Украинском гидрометцентре заявили, что на текущей неделе в Украину придет серьезное похолодание, в Карпатах даже прогнозируется мокрый снег, сообщает ДонПресс.

По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха упадет до +4 градусов.

Также сообщается, что в Карпатах в пятницу, 20 сентября, возможен мокрый снег.

«19 сентября без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, 20 сентября в Украине, кроме юга, небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег», — говорится в сообщении.

Температура ночью составит +4+10 тепла, днем +11+17, на юге и востоке страны до +20. Ветер будет западный и северо-западный, 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с.