Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году

18.09.2019 10:13

Минимальная пенсия может вырасти на 9%, а средняя заработная плата – на 16,5%, пишет finance.ua.

Об этом свидетельствуют данные проекта закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (проект №2000), который Кабинет Министров подал в Верховную Раду.

Законопроект предлагает установить в месяц прожиточный минимум для одного трудоспособного лица в размере:

с 1 января 2020 – 2027 грн;

с 1 июля – 2118 грн;

с 1 декабря – 2189 грн

Основные социальные и демографические группы населения будут иметь такой прожиточный минимум:

дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн;

с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн; дети 6-18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн;

с 1 января 2020 года – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн; трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 грн, с 1 декабря – 2270 грн;

с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 грн, с 1 декабря – 2270 грн; лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 грн, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 грн.

Согласно проекту закона, минимальная пенсия вырастет на 9%.

Среднемесячная заработная плата (брутто) по Украине будет составлять 12 043 грн, что говорит о ее росте на 1072 грн.

Минимальная зарплата украинцев составит 4723 грн, а зарплаты работников первого тарифного разряда Единой тарифной сетки – 2102 грн.

Справка

С 1 июля прожиточный минимум вырос на 86 грн и составляет 2007 грн; минимальная пенсия увеличилась на 67 гривен до 1564 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2019 г. составила 10 971 грн, месячная минимальная зарплата – 4173 грн.