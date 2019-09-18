В Украине выступит рок-группа с гитаристом, у которого 78 пальцев

18.09.2019 13:35

19-20 октября на инженерном шоу Interpipe TechFest в Днепре состоится выступление первого в мире робо-рок-группы. Об этом сообщает Экономическая правда.

Compressorhead - музыкальная группа из Берлина, играет тяжелую музыку. Особенностью группы является то, что ее все участники - роботы. На фестивале Compressorhead исполнят хиты AC / DC, Black Sabbath, Motorhead и других легенд мирового рока, пишут Вести.

Группа состоит из шести роботов. Основные исполнители:

Stickboy - четверорукому барабанщик, способен играть на барабанной установке, содержащей до 14 инструментов;

Fingers - робот-гитарист, у него 78 "пальцев";

Bones - бас-гитарист, передвигается по сцене на гусеничной платформе.

Концерт в Днепре будет первым выступлением группы.

Interpipe TechFest - это крупнейший технический и научный фестиваль Восточной Европы и главное инженерное шоу Украины. Он проводится с 2016 года и включает выставку современной инженерии и техники, лекторий в формате "просто о сложном", соревнования по техническим дисциплинам и другие активности.

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