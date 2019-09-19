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«Дождливо, зябко и промозгло»: синоптики огорчили прогнозом на ближайшие дни
В период с 19 по 23 сентября в Украине ожидается очень неустойчивая погода. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре рассказали, что в ближайшие дни на всей территории страны будет дождливо и холодно.
19 сентября на всем северо-западе будет немного дождить. На остальной территории ожидается облачность с прояснениями и без осадков. Температура ночью упадет до 5-9 градусов со знаком плюс, только на юге столбики термометров преодолеют отметку +10 градусов. Как отмечают синоптики, днем ожидается не выше 17 градусов тепла, и только на юге столбик термометра будет подниматься до отметки в 20 градусов тепла.
20 сентября дожди пройдут практически везде, температура воздуха не изменится. 21 сентября, в субботу, дожди прогнозируются только в восточных областях, однако температура не повысится. 22 и 23 сентября в Украине установится сухая погода, но будет холодно – 13-16 градусов со знаков плюс, и лишь в западных и южных областях 23 сентября потеплеет до 20-22 градусов.
Теги: Донбасс, погода, дождь, холод
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