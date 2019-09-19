«На контакты не шел, требовал поговорить с…»: что известно о «минере» моста Метро в Киеве

19.09.2019 09:38

В сети появилась новая информация о мужчине, угрожавшем взорвать мост Метро в Киеве

Вечером 18 сентября в ходе спецоперации был задержан мужчина, который угрожал взорвать один из киевских мостов. Как стало известно, злоумышленником оказался бывший АТОшник Алексей Белько. Известно, что Белько 42 года. Он родился в поселке Форос на территории Крыма.

В июне 2019 года Белько получил воинское звание старшего сержанта. До этого он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи военной части А 3628, что находится в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части. Тогда военный получил наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на 7 суток. Тогда Алексей признал свою вину и рассказал, что отсутствовал на службе «в связи с решением собственных бытовых проблем».

Также известно, что недавно Белько добровольно сдал Деснянскому районному управлению 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов, которые якобы нашел «в сейфе в селе на Черниговщине».

В ходе спецоперации злоумышленник сам сдался правоохранителям. Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что силовики не обнаружили при нем взрывчатку, однако взрывотехники продолжают осматривать мост. Кришенко также добавил, что Белько может грозить пожизненное заключение.

После задержания злоумышленника представители МВД провели брифинг, на котором сообщили, что Белько не выдвигал никаких вменяемых требований и не мог назвать мотивы своих действий. Подчеркивалось, что мужчина был в неадекватном состоянии.

«Были установлены его телефоны, с ним связались лично. Я, наш психолог, и командир спецподразделения с ним разговаривали. На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой. Никаких связных мыслей от него не было», — рассказал Крищенко.

Несмотря на то, что при злоумышленнике не нашли взрывчатку, в полиции напомнили о том, что он вел огонь по силовикам и сбил их военный квадрокоптер из охотничьего ружья.

politeka.net