- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности21:40
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности21:20
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- Шевчович анонсировал новые переговоры по газу20:20
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- Украина получила нового главу ФГИ: что известно о человеке, который стремительно двигался по карьерной лестнице19:48
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление19:30
- Стало известно о новом месте работы Надежды Савченко19:10
- Морозная и затяжная: синоптик рассказал, какой будет зима – 2020 в Украине18:48
- Масштабный протест собрали в центре Львова: «Назревает коллапс»18:30
«Плацдарм для наступления»: Порошенко выступил с громким заявлением о России
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook заявил, что Россия не спешит добросовестно выполнять минские договоренности по Донбассу, а вместо этого навязывает политические требования и желает закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу, передает replyua.net.
При этом политик напомнил, что лет назад Россия обязалась выполнить минские договоренности, которые предусматривают ряд безопасносных условий.
«Вместо добросовестного выполнения безопасносного компонента Российская Федерация навязывает политические требования и всячески намеревается закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу. Если бы Россия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно стать, в частности, восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления», – написал Порошенко.
Экс-гарант добавил, что следует требовать от Москвы выполнения своих обязательств, сохранять и, в случае необходимости, укреплять режим санкций, консолидировать проукраинскую международную коалицию.
Теги: Россия, Донбасс, война, Порошенко, наступление, выступление
- Россия готовит наступление на Донбассе - Турчинов
- "Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов
- Если Россия не прекратит огонь на Донбассе, европейские партнеры готовы продлить санкции - Порошенко
- Мнение: в битве за Донбасс Порошенко пора звать на помощь США и Великобританию
- Порошенко сообщил, как выиграть войну у Путина
- Порошенко: "Кремль воспринимает земли украинского Донбасса как театр боевых действий, а жителей региона - как пушечное мясо"
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности21:40
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности21:20
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- Шевчович анонсировал новые переговоры по газу20:20
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- Украина получила нового главу ФГИ: что известно о человеке, который стремительно двигался по карьерной лестнице19:48
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление19:30
- Стало известно о новом месте работы Надежды Савченко19:10
- Морозная и затяжная: синоптик рассказал, какой будет зима – 2020 в Украине18:48
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой16:00
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было