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«Плацдарм для наступления»: Порошенко выступил с громким заявлением о России

19.09.2019 17:03
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«Плацдарм для наступления»: Порошенко выступил с громким заявлением о России

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook заявил, что Россия не спешит добросовестно выполнять минские договоренности по Донбассу, а вместо этого навязывает политические требования и желает закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу, передает replyua.net.

При этом политик напомнил, что лет назад Россия обязалась выполнить минские договоренности, которые предусматривают ряд безопасносных условий.

«Вместо добросовестного выполнения безопасносного компонента Российская Федерация навязывает политические требования и всячески намеревается закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу. Если бы Россия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно стать, в частности, восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления», – написал Порошенко.

Экс-гарант добавил, что следует требовать от Москвы выполнения своих обязательств, сохранять и, в случае необходимости, укреплять режим санкций, консолидировать проукраинскую международную коалицию.



Теги: Россия, Донбасс, война, Порошенко, наступление, выступление
 
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