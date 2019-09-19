Приметы на 19 сентября: что нельзя делать в Михайлов день

19.09.2019 11:13

19 сентября в церковном календаре отмечается "Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех". С храмом, построенным во Фригии в честь Архистратига Михаила, связано два чуда. Первое – исцеление немой девочки, дочки одного из жителей Лаодикии, пишут Подробности.

Её отцу явился Михаил и указал на источник, из которого должна испить его дочь, чтобы исцелиться. После того, как девочка это сделала, она обрела речь. Отец, в благодарность за это чудо, построил неподалеку от источника храм в честь Архистратига Михаила.

Второе чудо – спасение самого храма в IV веке. Язычники захотели уничтожить святое место. Для этого они соединили две горные реки и направили их течение на храм. Узнав о происходящем, благочестивый христианин Архип, служивший в течение 60 лет в храме пономарем, начал молиться Господу. По его молитве явился Архистратиг Михаил. От удара его жезла в горе открылась широкая расщелина, в которую ушли воды рек. Благодаря этому храм был спасен, а язычники в страхе бежали. Именно о втором чуде и вспоминают 19 сентября.

Традиции 19 сентября

К Архистратигу Михаилу относились с большим почтением. В память о чуде в Хонех отказывались от любой работы:

Работать на Михаила нельзя – Бог накажет.

Но запрет больше относился к полевым работам. Неотложные домашние дела (уход за маленькими детьми, кормление домочадцев и скотины) не были под запретом.

В этот день ожидались первые заморозки, получившие название – михайловские утренники. Наблюдательные крестьяне замечали, что день укоротился на 5 часов. Вечером все раньше начинает темнеть, на небе часто появляются серые тучи, идут холодные, затяжные дожди, после которых на земле появляются лужи.

9 сентября устраивали мирские братчины. Соседи и родственники собирались вместе, разбирали старые споры, мирили людей, находящихся в ссоре. Вечером вскладчину накрывали стол и устраивали народные гулянья. Этот день считается очень удачным для примирения. Если вы с кем-то находитесь в ссоре, то самое время сделать шаг навстречу и позабыть старые обиды.

Удачен день и для гадания. В старину девушки всей компанией пекли праздничный пирог и в нем запекали кольцо. Кому из представительниц прекрасного пола это кольцо попадется, та и выйдет первой замуж.

Приметы на 19 сентября

Пока листья с вишни не опали, сколько бы снега ни выпало, он растает.

С этого дня морозом землю прихватывают михайловские утренники. По этому поводу в народе говорили: "Михаил заморозком прихватил земл"».

Если листья осины опускаются на землю "лицом" вверх, то зима холодной будет, изнанкой кверху – теплой, а если по-разному, то зима будет умеренная.

Если погода теплая, то осень будет долгой.

Появившийся 19 сентября на деревьях иней – к снежной зиме.

Утром туман – к теплу.

На Михайлов день в лес за черникой ходить нельзя – можно самого черта встретить.

Листья с березы ещё не осыпались – зимние месяцы будут холодными.

На Михаила голову мыть нельзя, иначе весь ум смоешь.

Крупные приобретения, сделанные в этот день, радости не принесут.

Желание, загаданное сегодня, скоро исполнится.

Вечером синие облака на небе – к перемене погоды.

В Михайлово чудо нужно сделать следующее:

Обязательно сходить в церковь на праздничную литургию, которая будет проводиться в каждом соборе.

Помимо этого, на Михайлово чудо нужно молиться архангелу. Считается, что он может вылечить от всех болезней и недугов.

Так же, на Михайлово чудо нужно сделать "сходки" с самыми близкими людьми. Считалось, что на них нужно поделиться всеми обидами, и постараться решить все разногласия. Поэтому 19 сентября нужно было обязательно помириться со своими друзьями и родственниками. И обязательным ритуалом на Михайлово чудо были объятия и братания.

Так же, в этот праздник раньше нужно быстро устраивать званые ужины со всей семьей. И, кстати, каждый должен был принести хотя бы одно блюдо. Несмотря на то, что это традиция уже устарела, некоторые еще все еще придерживаются.

Помимо этого, на Михайлово чудо нужно было обязательно поставить свечку за архангела, который спас собор. В церкви считалось, что именно 19 сентября, если сделать все правильно, то будут исполняться все ваши желания.

А просить у Михаила, было принято, в основном о здоровье и счастье своих близких людей.

Источник: https://from-ua.com