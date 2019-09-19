- Массовое отравление в Тернопольской области: пострадали 10 деток09:21
- «Ожидаются заморозки»: в пятницу Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов08:38
- Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине08:21
- В Киеве депутату кирпичом разбили голову08:00
- В США сделали неожиданное заявление о возврате Крыма07:19
- Нардепы утвердили закон о реформе госслужбы07:00
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности21:40
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности21:20
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- Шевчович анонсировал новые переговоры по газу20:20
Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон об импичменте президента Украины.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поставил свою подпись под законом №1012 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)». Об говорится на официальном сайте парламента.
Теперь подписать закон должен президент Владимир Зеленский.
В соответствии с ним, парламент имеет право отстранить главу государства от своей должности, если тот совершил государственную измену или иное преступление.
Если в повестку дня парламента будет внесен вопрос об инициировании импичмента, то депутаты должны будут создать специальную временную следственную комиссию, которая займется расследованием факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.
В свою очередь, глава государства имеет право в случае начала процедуры импичмента заручиться поддержкой юридических защитников.
После того, как народные депутаты примут решение об обвинении президента в преступлении, парламент должен будет обратиться в Конституционный и Верховный суды, которые, в свою очередь, должны подтвердить, что парламент действовал с соблюдением конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте, а также о том, что преступления, в которых обвиняют президента, содержат признаки госизмены или иного преступления. Только после этого Верховная Рада принимает решение о смещении президента с поста в порядке импичмента.
Для того, чтобы решение об импичменте было принятым, за него должны проголосовать не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.
Если Верховная Рада не примет постановление, председатель парламента от имени законодательного органа должен извиниться перед президентом.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, закон, импичмент, Зеленский
- Радикальная партия Ляшко требует срочного рассмотрения Радой вопроса импичмента Порошенко. ВИДЕО
- «Готов к внесению»: у Зеленского рассказали о законе об импичменте президента
- Позволит ли закон об импичменте увольнять президента?
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"
- Верховная Рада объявила тотальную амнистию
- Лукьянченко не знает что делать с землями заброшенных предприятий
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Huawei презентовала "обезгугленные" флагманские смартфоны09:30
- Массовое отравление в Тернопольской области: пострадали 10 деток09:21
- Лига Европы: трудная победа "Динамо" и дебютное поражение "Александрии"09:00
- «Ожидаются заморозки»: в пятницу Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов08:38
- Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине08:21
- В Киеве депутату кирпичом разбили голову08:00
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- В США сделали неожиданное заявление о возврате Крыма07:19
- Нардепы утвердили закон о реформе госслужбы07:00
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было