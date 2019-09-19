Шевчович анонсировал новые переговоры по газу

19.09.2019 20:20

Главными темами на трехсторонних переговорах по газу в октябре с участием Украины и России будут объемы транзита и прямые поставки украинской стороне.

Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович.

«Для украинской стороны важнее всего хорошо функционирующий транзит и объемы газа для европейских потребителей. Российская сторона же акцентировала на прямых поставках газа для украинских пользователей. Это те вопросы, которые будут обсуждаться на следующих переговорах», — отметил Шефчович.

Источник: https://donpress.com