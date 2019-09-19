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Синоптики прогнозируют в Украине первые заморозки

19.09.2019 15:20
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Синоптики прогнозируют в Украине первые заморозки

В пятницу, 20 сентября, погода в Украине будет прохладной с возможными осадками почти на всей территории Украины. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным синоптика, ночью ожидается до +3. Также ожидается дождь, а в западных областях — еще и со штормовым ветром.

«В большинстве областей Украины 20-го сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом», — говорится в сообщении.

Диденко сообщает, что заморозки наиболее вероятны при прояснениях.

Ветер будет северо-западного направления, 5−12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15−20 м/с.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, заморозки, прогноз погоды
 
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