Украина получила безвиз с еще одной жаркой страной: детали

19.09.2019 07:30

18 сентября Кабмин одобрил безвиз с Колумбией

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что правительство уполномочило постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать указанное соглашение.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Колумбии смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Ранее сегодня глава МИД Вадим Пристайко анонсировал подписание договоров о введении безвизового режима с несколькими странами, но не уточнил, с какими именно.

23 августа сообщалось, что гражданам Украины упростили оформление поездок в Лаос и Шри Ланку.

Так, в Лаос для туристических поездок на срок до 30 дней можно получить электронную визу.

А правительство Шри-Ланки украинским туристам временно отменило плату за электронное подтверждение путешествия на срок до 31 января 2020 года. Регистрация для получения такого подтверждения возможна на шри-ланкийскому правительственном сайте.

«Безвизовый режим будет длиться шесть месяцев, его цель – привлечь на остров как можно больше туристов», – заявил министр туризма Шри-Ланки Джона Амаратунга.

Продление визы на срок более 30 дней будет платным – 35 долларов.

Источник: https://politeka.net