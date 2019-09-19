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Украина получила безвиз с еще одной жаркой страной: детали
18 сентября Кабмин одобрил безвиз с Колумбией
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что правительство уполномочило постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать указанное соглашение.
Соглашение предусматривает, что граждане Украины и Колумбии смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Ранее сегодня глава МИД Вадим Пристайко анонсировал подписание договоров о введении безвизового режима с несколькими странами, но не уточнил, с какими именно.
23 августа сообщалось, что гражданам Украины упростили оформление поездок в Лаос и Шри Ланку.
Так, в Лаос для туристических поездок на срок до 30 дней можно получить электронную визу.
А правительство Шри-Ланки украинским туристам временно отменило плату за электронное подтверждение путешествия на срок до 31 января 2020 года. Регистрация для получения такого подтверждения возможна на шри-ланкийскому правительственном сайте.
«Безвизовый режим будет длиться шесть месяцев, его цель – привлечь на остров как можно больше туристов», – заявил министр туризма Шри-Ланки Джона Амаратунга.
Продление визы на срок более 30 дней будет платным – 35 долларов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Колумбия, безвизовый режим
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