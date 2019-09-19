Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление

19.09.2019 19:30

Как стало известно, в правительстве решили изменить выдачу украинцам субсидий. Теперь проверки будут значительно строже и не все их смогут пройти, пишет hyser.

Так, украинское правительство решило изменить выдачу субсидий и ужесточить проверку людей, которые на нее претендуют. Многие эксперты отметили, что это правильный закон, который поможет отсеять тех, кто получает субсидиии обманным путем и дать деньги тем, кто действительно в них нуждается. Только в результате трехуровневой проверки это удастся достигнуть. Другого варианта разоблачения политики не видят.

Как видно из текста законопроекта, главная цель документа — обеспечить госпомощью только тех, кому она нужна, а не тех, кто скрывает свои доходы и при этом претендует на госвыплаты. Для начала надо создать единую базу данных (сейчас она есть только по областям) — информационно-аналитическую платформу электронной верификации (проверки) и мониторинга (ИАП), а также трижды проверять претендентов на госпомощь: до ее назначения (сейчас проверяют только уровень доходов, наличие в течение года трат на сумму свыше 50 тыс. грн, и не касаются земли, вкладов в банках, проверки передвижения, списков льготников), в процессе получения (сейчас не проверяется) и в течение трех лет после получения (не проверяется).

При этом автор законопроекта отметил, что доступ ко сем данным претендента на получение субсидии поможет реально оценить его материальное положение и выявить, действительно ли он нуждается в социальной помощи от государства.

Важно отметить, что министр финансов Оксана Маркарова предупредила о том, что в бюджет на будущий год планируется заложить на субсидии для населения всего 47 миллиардов гривен. Такое заявление прозвучало от министра во время брифинга, на котором обсуждался проект бюджета на будущий год, передает replyua.net.

«Сейчас в проекте бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн на субсидии», - подчеркнула глава Минфина. Между тем, глава правительства Алексей Гончарук отметил, что цифры меняются незначительно. Нужно отметить, что тарифы на коммунальные услуги растут несколько раз в году, и несложно посчитать, что сумма, которую выделят на субсидии, не сможет покрыть все льготы для населения. А это значит, что или уменьшится число субсидиантов, или у субсидиантов просто будут сокращены размеры выплат.

«Принцип распределения и назначения субсидий мы не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представляем в парламенте Программу деятельности правительства, возможно, немного изменится программа субсидий. Исходя из этого, в бюджете существенные изменения не закладывались», - заявил Гончарук. Учитывая, что прожиточный минимум также был повышен, он будет учитываться при начислении размера субсидии.

Источник: https://from-ua.com