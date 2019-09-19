- Массовое отравление в Тернопольской области: пострадали 10 деток09:21
- «Ожидаются заморозки»: в пятницу Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов08:38
- Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине08:21
- В Киеве депутату кирпичом разбили голову08:00
- В США сделали неожиданное заявление о возврате Крыма07:19
- Нардепы утвердили закон о реформе госслужбы07:00
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности21:40
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности21:20
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- Шевчович анонсировал новые переговоры по газу20:20
В Украине уже скоро могут потерять работу около сотен тысяч граждан - причина
Законопроект, предусматривающий резкое повышение налогов для горнообогатительных предприятий, может стать погребальным набатом не только для самих этих предприятий, но и для всей украинской экономики.
Если в Парламенте подержат законопроект № 1210, которым предусматривается четырехкратное повышение налогов для предприятий горнодобывающей отрасли, то экономика Украины может обрушиться.
Такой тревожной мыслью поделился в эфире телеканала "112 Украина" эксперт по экономическим вопросам Юрий Гаврилечко, передает Диалог.UA. Дело в том, что отечественные ГОКи просто не выживут при таком усилении налогового пресса. Естественно, что все эти налоги уйдут в себестоимость продукции. Вследствие этого продукция этой отрасли станет абсолютно неконкурентоспособной как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
На внешнем рынке опустевшую нишу тут же займут Россия и Турция. И если даже закон удастся каким-то чудом вернуть на исходные позиции, вернуть позиции на внешнем рынке Украине вряд ли удастся.
Таким образом, наша страна из-за этого может потерять около 30% своего экспорта и, соответственно, такую же часть своих валютных поступлений. Нужно ли говорить, что это приведет к сворачиванию многих бюджетных социальных программ, которые и сейчас финансируются весьма скудно. Положение усугубится тем, что, вероятней всего, Украине откажут в ожидаемом 5-миллиардном кредите от Международного валютного фонда, что неудивительно, ведь МВФ не станет давать долг заемщику, которому нечем будет отдавать взятые деньги.
Уже сегодня руководство "Криворожстали" заявляет о том, что, если этот закон вступит в силу, то предприятие придется закрыть. Можно не сомневаться, что за "Криворожсталью" последуют и другие предприятия отрасли.
А на них, между тем, работает около 190 тысяч человек. При этом, если учесть смежные отрасли и предприятия, которые в своей производственной деятельности связаны с ГОКами, то без работы и без средств к существованию может остаться почти миллион человек.
Ранее мы приводили развернутый комментарий блогера Кирилла Сазонова по этой же теме. Пресловутый законопроект 1210, еще не став законом, уже вызвал шквал критики, причем не только в Украине, но и за рубежом. Люди, сведущие в экономике, говорят, что из-за такого резкого повышения рентных платежей украинские предприятия вынуждены будут, уплатив налоги, тихо умереть. Захочет ли власть внять голосу народа, неизвестно. Пока все держат паузу.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, работа
- Свобода слова или тюрьма? Союз журналистов выступил с заявлением
- Сегодня Рада рассмотрит изменения законопроекта о неприкосновенности
- Украинцам рассказали о планах Путина: политолог объяснил, стоит ли бояться
- Политический эксперт объяснил, почему украинцам не видать отмены «мажоритарки»
- Донецкую область "захватили" наблюдатели с Западной Украины. Их уже 2, 5 тысячи
- Кабмин хочет отменить нотариальное заверение 50 документов
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Huawei презентовала "обезгугленные" флагманские смартфоны09:30
- Массовое отравление в Тернопольской области: пострадали 10 деток09:21
- Лига Европы: трудная победа "Динамо" и дебютное поражение "Александрии"09:00
- «Ожидаются заморозки»: в пятницу Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов08:38
- Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине08:21
- В Киеве депутату кирпичом разбили голову08:00
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- В США сделали неожиданное заявление о возврате Крыма07:19
- Нардепы утвердили закон о реформе госслужбы07:00
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было