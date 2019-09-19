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Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
Пятница пройдет для певца, народного депутата Украины Святослава Вакарчука напряженно.
Лидер группы «Океан Эльзы» в этот день собирается сразу после заседания в Верховной Раде покинуть пределы страны. Вакарчук приготовил для всех сюрприз, пишет СМИ.
Святослава Вакарчука будут ждать в столице Беларуси Минске, куда он вылетит самолетом сразу после заседания в украинском парламенте. В Минске у «ОЕ» состоится долгожданный концерт, пишет издание КП в Украине.
Знаменитая группа не выступала почти два года и теперь музыканты намерены устроить сюрприз поклонникам. Их единственное пока выступление состоится в Минске.
Отмечается, что программа концерта была уже обкатана в августе прошлого года на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Для белорусских поклонников «ОЕ» адаптировали свое шоу.
Фанатам команды обещают нестандартную сцену, эффектные видеоинсталяции и, конечно же, музыкальные композиции.
Отмечается, что выступление в Минске было запланировано еще в начале года, но после того, как Вакарчук с головой ушел в политику, то фанаты почти до последнего гадали, будет ли запланированный концерт.
Некоторые в Сети начали распространять информацию о том, что этот концерт отмене, но организаторы заявили, что это фейк.
«Концерт никто не отменял. Уже монтируют сцену. Я думаю, что Вакарчук завтра прекрасно споет», – заявили в пресс-службе Минск-Арены, где, собственно, и состоится выступление украинцев.
Менеджер группы Виктория Хоменко отдельно подчеркнула, что Святослав Вакарчук обязательно утром появится в Раде. «Авиасообщение нормально функционирует, он все успеет», – заявила она.
Добавим, что на выступлении Вакарчука ожидается аншлаг, ни одного свободного билета нет. Фанаты размели их. Цена одного билета от 70 белорусских рублей (примерно 840 гривен) до трех тысяч гривен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Вакарчук, Океан Ельзи, Верховная Рада
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