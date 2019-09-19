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Верховная Рада запустила реформу прокуратуры от Зеленского - список изменений
Сегодня, 19 сентября, Верховная Рада Украины дала старт новой реформе ГПУ, которую предложил провести президент Зеленский.
Так, за законопроект Владимира Зеленского проголосовало 259 нардепов. Об этом сообщает Диалог.UA.
Ранее новый Генпрокурор Рябошапка рассказал, за какие дела возьмется в первую очередь. Теперь Генпрокуратуру Украины ждут масштабные изменения.
Однако все они начнутся только после того, как пройдет новая аттестация прокуроров:
- будет создан Офис Генерального прокурора, областные прокуратуры и окружные прокуратуры;
- пройдет полная ликвидация военной прокуратуры;
- будут созданы Тренинговый центр прокуроров Украины и Национальная академия прокуратуры Украины;
- количество сотрудников ведомства сократится до 10 тыс. человек, вместо 15 тыс.;
- заработок прокурора будет увеличен до 15 прожиточных минимумов;
- теперь глава ГПУ будет самостоятельно увольнять и назначать прокуроров;
- квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров перестает работать до 1 сентября 2021 года.
Всего в законопроект было внесено 197 правок.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, законопроект, реформа, прокуратура, Верховная Рада, Зеленский
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