Зеленский договорился с США, Путину это не понравится: раскрыты детали важного разговора

19.09.2019 08:30

Владимир Зеленский провел телефонную беседу с вице-президентом США Майком Пенсом

Об этом вечером 18 сентября сообщили на официальном сайте президента Украины. Известно, что политики обсуждали поддержку Украины со стороны США, а также детали двустороннего сотрудничества.

Так, Зеленский поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

«Владимир Зеленский подчеркнул значимость поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны. Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение», — сообщается на сайте президента.

Политики также подчеркнули, что довольны нынешним уровнем взаимодействия Украины и США.

Зеленский рассказал собеседнику о реформах, направленных на противодействие коррупции в Украине. В свою очередь, Пенс отметил прогресс Украины в проведении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.

Ранее в Офисе президента озвучили план главы государства на заграничные поездки в следующем году.

Так, Владимир Зеленский планирует посетить страны Латинской Америки и Африки в 2020 году, сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква на совместном заседании комитетов по внешним делам и европейской интеграции.

«Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки… Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу», — отметил замглавы ОП.

По словам Жовквы, Бразилия уже выражает готовность к организации визита украинского президента.

Также без внимания президента не останется и африканский регион.

«Есть инициативы по активизации экономического взаимодействия со странами африканского региона. Такие предложения поступают в Офис президента», — добавил Жовква.

Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский планирует посетить Японию по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито.

Источник: https://politeka.net