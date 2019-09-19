Зеленский пошел в наступление в Минске: РФ и боевики в шоке

19.09.2019 11:45

Представитель РФ Борис Грызлов на переговорах в Минске, а также делегат от самопровозглашенной, так называемой "ЛНР" Владислав Дейнего выразили огорчение тем, что представители Украины не поставили свои подписи под документом, известным как "формула Штайнмайера". Их заявления по результатам переговоров в Минске опубликовало информационное агентство "РБК".

"Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса", - заявил Грызлов.

Представитель боевиков Дейнего выразил негодование по поводу того, что представители Украины не поставили свою подпись под документом.

"Сегодня мы можем констатировать, что Украина сорвала саммит "нормандской четверки", - сказал боевик.

Инсайдеры сообщают, что Украина нарочно поднимает ставки, чтобы в итоге предложить свой план - так называемую "дорожную карту Зеленского", где будет всё гораздо прозрачнее, проще, последовательней и будет иметь четкое описание. Украинская сторона будет выдвигать свои условия - сначала контроль над участком границы с Россией и разоружение самопровозглашенных "республик", и только потом - выборы или референдумы.

Параллельно с этим, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случаи отсутствия решения конфликта на основе Минских соглашений, будет приниматься решение о введение миротворческих войск на территорию Донбасса.

Источник: https://from-ua.com