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Зеленский пошел в наступление в Минске: РФ и боевики в шоке
Представитель РФ Борис Грызлов на переговорах в Минске, а также делегат от самопровозглашенной, так называемой "ЛНР" Владислав Дейнего выразили огорчение тем, что представители Украины не поставили свои подписи под документом, известным как "формула Штайнмайера". Их заявления по результатам переговоров в Минске опубликовало информационное агентство "РБК".
"Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса", - заявил Грызлов.
Представитель боевиков Дейнего выразил негодование по поводу того, что представители Украины не поставили свою подпись под документом.
"Сегодня мы можем констатировать, что Украина сорвала саммит "нормандской четверки", - сказал боевик.
Инсайдеры сообщают, что Украина нарочно поднимает ставки, чтобы в итоге предложить свой план - так называемую "дорожную карту Зеленского", где будет всё гораздо прозрачнее, проще, последовательней и будет иметь четкое описание. Украинская сторона будет выдвигать свои условия - сначала контроль над участком границы с Россией и разоружение самопровозглашенных "республик", и только потом - выборы или референдумы.
Параллельно с этим, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случаи отсутствия решения конфликта на основе Минских соглашений, будет приниматься решение о введение миротворческих войск на территорию Донбасса.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Минск, переговоры, боевики, Зеленский
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