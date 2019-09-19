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Зеленский встретится с Путиным и обсудит новую формулу
На предстоящей встрече «нормандской четверки» планируется обсуждение Минских соглашений и формулы Штайнмайера.
Формула Штайнмайера – это комплекс мер, согласованный еще в 2015 году и предполагающий:
• полное прекращение огня;
• амнистия для участников боевых действий;
• обмен заложниками в формате «всех на всех»;
• предоставление Донбассу особого статуса».
• восстановления контроля Украины в зоне конфликта и проведение местных выборов.
Поскольку стороны не смогли прийти к соглашению, не один из пунктов не удалось выполнить. Более того, формула не зарегистрирована на бумаге.
На саммите предстоит вернуться к обсуждению данного варианта действий. Если на встрече Германия будет пассивна, то Зеленский, вероятно, согласиться на данные условия.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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