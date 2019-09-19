Зеленский встретится с Путиным и обсудит новую формулу

19.09.2019 09:05

На предстоящей встрече «нормандской четверки» планируется обсуждение Минских соглашений и формулы Штайнмайера.

Формула Штайнмайера – это комплекс мер, согласованный еще в 2015 году и предполагающий:

• полное прекращение огня;

• амнистия для участников боевых действий;

• обмен заложниками в формате «всех на всех»;

• предоставление Донбассу особого статуса».

• восстановления контроля Украины в зоне конфликта и проведение местных выборов.

Поскольку стороны не смогли прийти к соглашению, не один из пунктов не удалось выполнить. Более того, формула не зарегистрирована на бумаге.

На саммите предстоит вернуться к обсуждению данного варианта действий. Если на встрече Германия будет пассивна, то Зеленский, вероятно, согласиться на данные условия.

Источник: http://kr24.com.ua