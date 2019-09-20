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Готовимся к подорожанию: Нафтогаз повысил цены на газ для промышленных потребителей, бытовые на очереди?
Нафтогаз повышает тарифы на «голубое топливо». Для начала стоимость газа решено увеличить для промышленных потребителей, однако следующим шагом монополиста, скорее всего, станет повышение тарифов для рядовых граждан, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу НАК.
Согласно обнародованным пресс-службой Нафтогаза ценовым предложениям на природный газ, «голубое топливо» для промышленных потребителей подорожает, начиная с 1 октября, на 4,9-5,6 процента, по сравнению с первым месяцем осени. Более точная цифра в данном случае зависит от условий оплаты и объемов закупок топлива. Поэтому ценовое предложение Нафтогаза для данной категории потребителей колеблется в пределах от 8,99 до 5,458 гривны за кубометр (без расходов на транспортировку и без НДС).
Судя по всему, следующим шагом может стать повышение тарифов и для рядовых граждан. Напомним, что до этого стоимость «голубого топлива» для населения страны несколько раз снижалась. Впрочем, рядовые потребители и так почувствуют подорожание для промышленных потребителей, поскольку это отобразится на стоимости товаров и оказываемых услуг. Читайте также: Членам правительства выдали «темники» с объяснениями как нужно правильно объяснять обществу идею запуска рынка земли.
Теги: Донбасс, Нафтогаз, потребитель, цены
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