Нардепы утвердили закон о реформе госслужбы

20.09.2019 07:00

Верховная Рада в четверг, 19 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №1066 о реформе государственной службы, которая, по мнению его авторов, необходима для перезагрузки власти, сообщает ЛБ.

"За" проголосовали 228 депутатов при 226 минимально необходимых. Слуга народа дала только 224 голоса, оставшиеся четыре - внефракционные мажоритарщики.

Этим законопроектом вносятся изменения в законы О центральных органах исполнительной власти, О Кабинете министров Украины, О государственной службе и ряд других нормативных актов.

Законопроект предполагает упрощение порядка принятия на госслужбу и увольнения с нее, а также повышение ответственности госслужащих за результаты их работы, так называемый KPI.

Депутаты решили ввести возможность контрактной формы прохождения государственной службы.

Также ликвидируются надбавки за ранг государственного служащего и выплаты за дополнительную нагрузку.

Будет существенно снижена роль Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в предоставлении предложений по назначению и увольнению госслужащих категории А.

"При подготовке ко второму чтению мы учли принципиальные моменты. Это в первую очередь социальная защита государственных служащих. Мы оставили то, что действие Кодекса законов о труде на них распространяется. У них появляются гарантии, связанные с отпусками, больничными и т.д. Также мы поработали над контрактами в госслужбе, урегулировали, что 7% госслужбы может быть на контракте, это примерно 14-15 тысяч человек. То есть снимаются опасения, что будет какая-то параллельная госслужба", - заявил во время представления законопроекта депутат Александр Корниенко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятый в 2015 году закон О государственной службе на практике оказался невзвешенным и излишне бюрократичным, в связи с чем необходимы безотлагательные комплексные мероприятия по реформированию существующей системы государственной службы.

В то же время оппозиционерка Иванна Климпуш-Цинцадзе из Европейской солидарности сказала, что принятый законопроект "закрепощает госслужбу под политические хотелки".