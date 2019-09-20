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НБУ сократит количество номиналов банкнот и монет

20.09.2019 11:00
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НБУ сократит количество номиналов банкнот и монет

Банкноты и монеты в Украине в перспективе сократят с 17 до 12 номиналов. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод, передает УНН.
"В перспективе банкнотный и монетный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Так он приблизится к наиболее применяемой мировой практике. Всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот", — сказал Холод.



Теги: НБУ, гривня, монета, банкнота
 
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