НБУ сократит количество номиналов банкнот и монет

20.09.2019 11:00

Банкноты и монеты в Украине в перспективе сократят с 17 до 12 номиналов. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод, передает УНН.

"В перспективе банкнотный и монетный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Так он приблизится к наиболее применяемой мировой практике. Всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот", — сказал Холод.