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Новый Минздрав на треть урезал расходы на людей с редкими заболеваниями
Финансирование закупки лекарств для некоторых болезней сократили почти вдвое. Прошлая команда планировала увеличить финансирование этого сегмента на 160 млн грн.
Новая команда Министерства здравоохранения на треть сократила бюджетные расходы на закупку лекарств для людей с редкими болезнями. Об этом со ссылкой на данные законопроекта о бюджете на 2020 год сообщает Украинская правда в пятницу, 20 сентября.
Финансирование некоторых болезней сократили почти вдвое. Например, если в 2019 году на детей больных муковисцидозом государство потратило 72,393 млн грн, то в 2020 планируют потратить 34,822 млн грн.
Также почти вдвое урезали финансирование взрослых больных гемофилией: с 463,73 млн грн в 2019 году до 262 млн грн в 2020 году.
В сообществе пациентов с орфанными заболеваниями высказывают мнения, что сокращение расходов - действия экс-главы МОЗа Ульяны Супрун. Но документы показывают, что прошла команда просила создать отдельную бюджетную программу по орфанных заболеваниях и говорила об увеличении ее финансирования. Увеличение финансирования должно было составить 160 миллионов гривен.
Теги: Донбасс, люди, расходы, Минздрав, заболевания
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