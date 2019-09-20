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Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине

20.09.2019 14:31
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Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине

Как передает replyua.net, политолог Евгений Магда в своем блоге представил подборку новостей 19 сентября. На Банковой прошел митинг «Нет – капитуляции», перед Офисом президента собралось больше 3 тысяч киевлян. Владимир Зеленский заявил, что право покупать сельскохозяйственную землю в Украине будут украинские граждане и компании.

Алексей Гончарук заявил, что официальной датой открытия рынка земли в Украине станет дата 1 октября 2020 года. Виталий Кличко обратился в парламент с инициативой о роспуске Киевсовета. Винницкую ОГА возглавил Владислав Скальский, а Николаевскую – Александр Стадник.

Верховная Рада назначила Дмитрия Сенниченко председателем Фонда госимущества. Арсен Аваков внезапно высказался в защиту минера моста Метро в Киеве, заявив, что готов взять на поруки подрывника, после чего провести с ним разъяснительную работу и наставить на путь истинный. Суд отпустил из-под домашнего ареста Александра Ефремова. В Брюсселе прошли газовые переговоры между представителями ЕС, России и Украины. результаты пока что равны нулю. Совет ЕС поддержал кандидатуру Лауру Ковеши на должность руководителя Европейской прокуратуры.



Теги: Украина, Донбасс, дата, Кабмин
 
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