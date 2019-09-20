Президент подписал закон об антикоррупционном суде

20.09.2019 15:12

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде.

Такая информация появилась на сайте парламента.

Согласно подписанному закону, подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым в ЕРДР были внесены со дня начала работы ВАКС; на криминальные производства, расследование которых ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины и завершения прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.