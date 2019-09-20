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Рада лишила украинцев отечественного пармезана и коньяка
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1065 о совершенствовании правовой охраны географических указаний, который направлен на имплементацию требований статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № 1151/2012 Европейского Парламента и Совета от 21 ноября 2012 г. о качестве сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. Об этом сообщает "112 Украина".
Согласно этому документу, Украина соглашается, что географические бренды будут защищены от подделок, а украинские бренды получат правовую охрану в странах ЕС.
Законопроект дает новое определение термина "географическое указание", "название места согласования товара" и прочее; уточняет условия предоставления правовой охраны географическому указанию и основания для отказа в предоставлении такой охраны.
Проект закона определяет условия предоставления правовой охраны омонимичному географическому указанию и уточняет круг лиц, которые имеют право на государственную регистрацию географического указания.
Законом определены требования к техническим условиям, которым должен соответствовать товар, для которого заявляется указание. Уточняется перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации географических указаний и т. п.
До этого Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект ЕС "Географические указания в Украине". В частности, первыми украинскими продуктами с зарегистрированными в Украине ГУ будут: вино (защищенное название происхождения "Шабский", "Ялпуг", "Закарпатье" и "Белгород-Днестровский"), сыр ("Гуцульская овечья брынзя"), арбуз ("Херсонский арбуз"), черешня ("Мелитопольская черешня"), мед ("Карпатский мед").
Кроме того, запрещается использовать в Украине чужие бренды - например, "коньяк" или "пармезан".
Теги: Донбасс, Рада, пармезан, коньяк
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