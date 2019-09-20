Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине

20.09.2019 08:21

В течение января-июля 2019 года численность населения в Украине уменьшилась на 162,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Главной службы статистики Украины.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 августа 2019 года составила 41 990,3 тыс. человек. «Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 51 живорожденный», – говорится в сообщении.

Источник : https://dnews.dn.ua