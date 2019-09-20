Украинкам позволят выходить на пенсию раньше: в чем суть закона Зеленского

20.09.2019 12:07

Депутаты Рады в скором времени будут рассматривать поступившие от президента Владимира Зеленского предложения к законопроекту «О внесении изменений в закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (об усовершенствовании пенсионного обеспечения)», передает replyua.net. Следует отметить, что документ находится в парламенте еще с конца 2014 года, но его окончательно так и не приняли. В январе 2015 года за него проголосовали и отправили на подпись тогдашнего президента Петра Порошенко, но тот заветировал его. Свое решение Порошенко пояснил дефицитом Пенсионного фонда и отсутствием возможности финансово обеспечить исполнение этого закона.



В начале текущего месяца Зеленский внес в Раду свои предложения к законопроекту.



В случае, если Рада поддержит этот проект закона, с 2022 года украинки смогут выходить на пенсию не с 55, а с 50 лет. Впрочем, сразу стоит отметить, что разрешено это будет сделать лишь в том случае, если к моменту выхода на пенсию женщина будет иметь 30-летний стаж. К тому же, в законе запрещено совмещение пенсии и официальной работы.