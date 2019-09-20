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В США сделали неожиданное заявление о возврате Крыма
Это может произойти уже совсем скоро.
Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер удивил украинцев неожиданным заявлением. Крым вскоре могут вернуть Украине.
Волкер заявил, что Россия может вскоре вернуть оккупированный Россией Крым.
Соответствующее заявление он сделал в интервью канала 1+1.
Волкер ответил, что он твердо верит в то, что Россия все же может вернуть Украине Крым в ближайшей перспективе. Как пример, он привел балтийские страны несколько лет назад, когда после 40 лет оккупации со стороны Советского Союза они все же смогли стать независимыми.
Тогда на СССР надавили страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки.
Волкер отметил, что сейчас США придерживаются такой же жесткой позиции по Крыму. В подтверждение своих слов он привел цитату Майкла Помпео.
Также спецпредставитель отметил, что у их партнеров из ЕС точно такая же позиция по Крыму.
«Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому, что время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины», — подчеркнул Волкер.
Теги: США, Донбасс, Крым, возврат
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