В Украине заработала система взвешивания фур в движении

20.09.2019 22:10

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") запустило в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта Weight-in-Motion (WiM) – взвешивания грузовиков в движении. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

Их презентовали сегодня, 20 сентября, исполняющий обязанности главы "Укравтодора" и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Полторы недели назад народные депутаты приняли в стенах Верховной Рады законопроект о внедрении габаритно-весового контроля, контроля в движении. Собственно, сегодня мы демонстрируем один из первых объектов пилотного проекта внедрения комплексов взвешивания автомобилей в движении", – сказал Криклий.

Источник : https://www.segodnya.ua/