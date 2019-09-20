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Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента

20.09.2019 21:51
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Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента

Будет проведена выемка копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив.

Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Офисе президента копии секретных документов о переходе в ноябре 2018 года кораблей ВМС Украины через Керченский пролив из-за отказа ОП их добровольно предоставить. Об этом сообщают Українськi новини со ссылкой на материалы суда в пятницу, 20 сентября.

ГБР расследует законность действий прежнего руководства Украины, отправивших три корабля ВМС и их экипажи через Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

В рамках досудебного расследования следователи ГБР в июле текущего получили разрешение на доступ к секретным документам о планировании указанной операции, которые находятся в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и Офисе президента.

Письмом СНБО было отказано ГБР в предоставлении копий указанных документов, так как не получено соответствующее разрешение Офиса президента. ГБР не согласилось с такой позицией и подало ходатайство в суд с требованием разрешить изъять секретные документы.

"Следователь указывает, что документы, которые содержатся в Офисе президента Украины, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве", – сказано в нем.

В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести в Офисе Ппрезидента на улице Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив, так и введения военного положения из-за агрессии РФ.

Решение суда обжалованию не подлежит. Выемка документов должна быть проведена в течение 30 дней, то есть до 11 октября.



Теги: Донбасс, президент, офис, моряки
 
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