Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента

20.09.2019 21:51

Будет проведена выемка копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив.

Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Офисе президента копии секретных документов о переходе в ноябре 2018 года кораблей ВМС Украины через Керченский пролив из-за отказа ОП их добровольно предоставить. Об этом сообщают Українськi новини со ссылкой на материалы суда в пятницу, 20 сентября.

ГБР расследует законность действий прежнего руководства Украины, отправивших три корабля ВМС и их экипажи через Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

В рамках досудебного расследования следователи ГБР в июле текущего получили разрешение на доступ к секретным документам о планировании указанной операции, которые находятся в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и Офисе президента.

Письмом СНБО было отказано ГБР в предоставлении копий указанных документов, так как не получено соответствующее разрешение Офиса президента. ГБР не согласилось с такой позицией и подало ходатайство в суд с требованием разрешить изъять секретные документы.

"Следователь указывает, что документы, которые содержатся в Офисе президента Украины, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве", – сказано в нем.

В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести в Офисе Ппрезидента на улице Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив, так и введения военного положения из-за агрессии РФ.

Решение суда обжалованию не подлежит. Выемка документов должна быть проведена в течение 30 дней, то есть до 11 октября.