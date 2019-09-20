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Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

20.09.2019 18:10
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Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные автомобили на еврономерах еще на 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом свидетельствуют данные на странице закона на сайте Верховной Рады в пятницу, 20 сентября.

Отмечается, что по состоянию на 20 сентября закон был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Источник : https://korrespondent.net/



Теги: Донбасс, закон, штраф, Зеленский
 
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