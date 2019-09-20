Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

20.09.2019 18:10

Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные автомобили на еврономерах еще на 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом свидетельствуют данные на странице закона на сайте Верховной Рады в пятницу, 20 сентября.

Отмечается, что по состоянию на 20 сентября закон был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Источник : https://korrespondent.net/