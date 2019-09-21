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Осенний призыв в Украине 2019: в областях военкоматы уже "отлавливают" будущих срочников
Украинские мужчины отмечают, что военные поджидают их для досмотра документов прямо на улицах. 20 сентября в Вооруженных силах Украины отчитались о том, что планируют призвать 15.200 новобранцев в осеннюю призывную кампанию, сообщает Диалог.UA.
Призыв в этом году официально стартует с 1 октября и продлится до 31 декабря. термин службы для людей без магистерского образования составит 18 месяцев, для людей с ученой степенью - 12 месяцев. Возраст призыва не изменился - с 20 до 27 лет, по контракту можно пойти служить раньше. Вместе с тем, в областях военкоматы уже проводят полномасштабную подготовку к началу призыва.
Граждане жалуются на то, что военкомы не дожидались даже результатов вступительной кампании в высшие учебные заведения, призывая парней в августе и даже июле.
А недавно в Днепре парней ловили прямо на улицах. В Сети делятся видео, как военные ходят в сопровождении полицейских и требуют у граждан Украины предьявить свои документы.
В данном случае сотрудник полиции необходим как раз для того, чтобы военный имел право досмотреть у украинцев паспорта и студенческие билеты. В любом случае, повестка еще не означает, что вы будете служить, это лишь приглашение в военкомат.
В частности, будущих срочников вызывают на медосмотры или проверку документов. Отметим, что срочная военная служба - больная тема для многих мужчин.
Украинским парням жалко потраченного времени, кроме того, они наслышаны о дедовщине и непригодных условиях в частях. Ранее мы рассказывали о том, что 21-летний солдат под Николаевом покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв, осень, военкомат
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